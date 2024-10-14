Президент Сербии продемонстрировал флаг России на матче Лиги наций УЕФА

Перед матчем Сербии и Швейцарии, который прошел в субботу, 12 октября, Вучич продемонстрировал шарф из двух половин – на одной из них был изображен сербский флаг, а на другой - русский. Победу в игре одержали сербы со счетом 2:0.

Ранее Вучич внёс поправки в подписанную рядом стран в Хорватии декларацию в поддержку Украины. Речь идет о пунктах, касающихся санкций против России, Крыма и военной помощи Киеву, передает RT.

