Президент Сербии попросит помощи у Путина из-за подорожания газа

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении попросить у российского президента помощи из-за подорожания газа, передает РИА Новости.

Сербский лидер находится в Словении в рамках визита саммита ЕС – Западные Балканы.

По его словам, в четверг он встречается с вице-премьером РФ Юрием Борисовым и передаст свое обращение для Путина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причины взрывного роста цен на газ в Европе.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
ТЕГИ:Владимир ПутинГазСербия
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