Президент Сербии попросит помощи у Путина из-за подорожания газа
6 октября 202116:43
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении попросить у российского президента помощи из-за подорожания газа, передает РИА Новости.
Сербский лидер находится в Словении в рамках визита саммита ЕС – Западные Балканы.
По его словам, в четверг он встречается с вице-премьером РФ Юрием Борисовым и передаст свое обращение для Путина.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причины взрывного роста цен на газ в Европе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru