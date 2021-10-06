В Кремле объяснили взрывной рост цен на газ в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причины взрывного роста цен на газ в Европе. По словам представителя Кремля, они кроются в совпадении нескольких факторов.

«Это и то, как идет восстановление экономики, соответственно растет потребление энергоресурсов, это и незаполненность подземных газовых хранилищ. Затем ветрогенерация понизилась существенно в Европе, это просто связано с климатическими изменениями, там штили и мало вырабатывается ветрогенерации», - отметил Песков.

По его оценке, существуют и другие причины и факторы, которые совместно дали кумулятивный эффект. Например, меньше голубого топлива поступает на спотовый рынок. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь, всё это не связано с действиями России.