Президент Сербии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией
Президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию сербского президента.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию с коронавирусом. В частности, Вучич поблагодарил Путин за помощь в борьбе с пандемией.
Также лидеры государств обсудили двустороннее сотрудничество и ряд региональных тем, в том числе ситуации в Косово и Метохии, гонения на духовенство в Черногории и другое.
Напомним, авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом была создана по поручению президента России Владимира Путина. В Сербию в начале апреля были направлены 87 военнослужащих, в том числе вирусологи и медицинские специалисты, а также 16 единиц военной техники.
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