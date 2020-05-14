Президент Сербии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией

Президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию сербского президента.

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Отмечается, что стороны обсудили ситуацию с коронавирусом. В частности, Вучич поблагодарил Путин за помощь в борьбе с пандемией.

Также лидеры государств обсудили двустороннее сотрудничество и ряд региональных тем, в том числе ситуации в Косово и Метохии, гонения на духовенство в Черногории и другое.

Напомним, авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом была создана по поручению президента России Владимира Путина. В Сербию в начале апреля были направлены 87 военнослужащих, в том числе вирусологи и медицинские специалисты, а также 16 единиц военной техники.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинСербия
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