Президент Сербии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию с коронавирусом. В частности, Вучич поблагодарил Путин за помощь в борьбе с пандемией.

Также лидеры государств обсудили двустороннее сотрудничество и ряд региональных тем, в том числе ситуации в Косово и Метохии, гонения на духовенство в Черногории и другое.

Напомним, авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом была создана по поручению президента России Владимира Путина. В Сербию в начале апреля были направлены 87 военнослужащих, в том числе вирусологи и медицинские специалисты, а также 16 единиц военной техники.

