Министр обороны Сербии отчитал депутата за оскорбление российских военных

Министр обороны Сербии Александр Вулин (на фото - слева) в резкой форме раскритиковал депутата, который неодобрительно высказался о российских военных, которые помогают бороться с коронавирусом.

Сенатор Морозов назвал нелепостью петицию против российских медиков в Италии

Ранее депутат сербского парламента Зоран Живкович заявил, что Белград мог бы и сам справиться с задачами по дезинфекции улиц в стране. Сейчас этим занимаются российские военные.

Депутат задался вопросом, почему власти Сербии не способны спиртом дезинфицировать улицы, что на помощь пришли русские «чтобы провести дезинфекцию хотя бы 70-градусной водкой», передает РИА ФАН.

В свою очередь министр обороны Сербии напомнил, что дезинфекцию проводят натрий-гипохлоридом. Кроме того, Вулин обвинил депутата в русофобии и ненависти к собственной армии.

«Теперь мы знаем, что депутат Живкович, кроме того, что ненавидит и нашу армию и наших русских друзей», - сказал он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
ТЕГИ:КоронавирусСербия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры