Министр обороны Сербии отчитал депутата за оскорбление российских военных

Ранее депутат сербского парламента Зоран Живкович заявил, что Белград мог бы и сам справиться с задачами по дезинфекции улиц в стране. Сейчас этим занимаются российские военные.



Депутат задался вопросом, почему власти Сербии не способны спиртом дезинфицировать улицы, что на помощь пришли русские «чтобы провести дезинфекцию хотя бы 70-градусной водкой», передает РИА ФАН.



В свою очередь министр обороны Сербии напомнил, что дезинфекцию проводят натрий-гипохлоридом. Кроме того, Вулин обвинил депутата в русофобии и ненависти к собственной армии.

«Теперь мы знаем, что депутат Живкович, кроме того, что ненавидит и нашу армию и наших русских друзей», - сказал он.

