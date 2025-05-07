СМИ: Латвия вслед за Литвой запретила перелет Вучича в Россию на День Победы

Власти Латвии запретили перелет самолета президента Сербии Александра Вучича, следующего в Россию, в воздушном пространстве республики. Об этом сообщил портал «Вечерне новости».

Вучич посетит РФ в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также политик проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Латвийские власти из-за, как они указали, "политической чувствительности и цели полета" запретили перелет сербского самолета», - пишет портал, ссылаясь на источник.

Ранее Литва запретила самолету Вучича следовать через свое воздушное пространство, пишет 360.ru. В республике объяснили это решение «технической и дипломатической чувствительностью».

