Президент Сенегала выступил за разминирование украинских портов для экспорта зерна

Саль отметил, что к разминированию должны быть привлечены ООН и остальные заинтересованные стороны.

Он также упомянул обещание президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не будет препятствовать вывозу зерна из портов Украины, если они будут разминированы.

