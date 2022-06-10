Президент Сенегала выступил за разминирование украинских портов для экспорта зерна

Президент Сенегала Маки Саль призвал разминировать порты Украины как можно скорее для возобновления экспорта пшеницы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France 24, передает ТАСС.

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Саль отметил, что к разминированию должны быть привлечены ООН и остальные заинтересованные стороны.

Он также упомянул обещание президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не будет препятствовать вывозу зерна из портов Украины, если они будут разминированы.

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
ТЕГИ:УкраинаЗерно
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