Президент Сенегала выступил за разминирование украинских портов для экспорта зерна
10 июня 202200:02
Президент Сенегала Маки Саль призвал разминировать порты Украины как можно скорее для возобновления экспорта пшеницы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France 24, передает ТАСС.
Саль отметил, что к разминированию должны быть привлечены ООН и остальные заинтересованные стороны.
Он также упомянул обещание президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не будет препятствовать вывозу зерна из портов Украины, если они будут разминированы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru