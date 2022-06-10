Президент Сенегала получил от Путина ответы на все вопросы

Саль также обсудил с Путиным вопрос возобновления экспорта украинской пшеницы, а также возможность восстановления торговых отношений России с Африкой по пшенице и удобрениям.

Он подчеркнул, что исключение России из международных организаций не поможет Западу добиться мира на Украине.



