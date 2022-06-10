Президент Сенегала получил от Путина ответы на все вопросы

Президент Сенегала Маки Саль заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным получил ответы на все вопросы. Об этом он сообщил в пятницу телеканалу BFM, передает ТАСС.

Президент Сенегала выступил за разминирование украинских портов для экспорта зерна

Саль также обсудил с Путиным вопрос возобновления экспорта украинской пшеницы, а также возможность восстановления торговых отношений России с Африкой по пшенице и удобрениям.

Он подчеркнул, что исключение России из международных организаций не поможет Западу добиться мира на Украине.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфрикаВладимир Путин
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