Президент Сенегала получил от Путина ответы на все вопросы
10 июня 202222:16
Президент Сенегала Маки Саль заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным получил ответы на все вопросы. Об этом он сообщил в пятницу телеканалу BFM, передает ТАСС.
Саль также обсудил с Путиным вопрос возобновления экспорта украинской пшеницы, а также возможность восстановления торговых отношений России с Африкой по пшенице и удобрениям.
Он подчеркнул, что исключение России из международных организаций не поможет Западу добиться мира на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru