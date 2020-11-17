Президент Саркисян назвал «неизбежными» досрочные выборы в парламент Армении

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что в условиях кризиса необходимо провести досрочные выборы в парламент, власть в стране должна быть передана правительству национального согласия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение президента к народу.

Рар: Пашинян вовремя остановил кровопролитие в Карабахе

Саркисян заявил, что правительство должно оценить свою деятельность и "потенциал, а затем оперативно разработать дорожную карту для проведения ряда процессов, результатом которых станут в том числе досрочные парламентские выборы.

В Армении после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 9 ноября текущего года проходят несогласованные митинги, а также оппозиционные акции протеста.

С 10 ноября 17 оппозиционных партий выдвигают требование отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Они называют подписанное Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой РФ Владимиром Путиным заявление капитуляцией.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахПарламентАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры