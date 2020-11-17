Президент Саркисян назвал «неизбежными» досрочные выборы в парламент Армении

Саркисян заявил, что правительство должно оценить свою деятельность и "потенциал, а затем оперативно разработать дорожную карту для проведения ряда процессов, результатом которых станут в том числе досрочные парламентские выборы.

В Армении после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 9 ноября текущего года проходят несогласованные митинги, а также оппозиционные акции протеста.

С 10 ноября 17 оппозиционных партий выдвигают требование отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Они называют подписанное Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой РФ Владимиром Путиным заявление капитуляцией.

