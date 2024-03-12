Президент Румынии заявил о намерении баллотироваться на пост генсека НАТО

Лётчики из Твери и Оренбурга были среди погибших при крушении Ил-76 под Иваново

После попадания дрона в резервуар топлива в Орле эвакуированы 17 человек из двух многоэтажек

Сбой в работе Telegram отмечается в России

Мировые бренды электроники вернулись на рынок рекламы РФ

Письмо Шаляпина к Горькому выставили на торги в Москве