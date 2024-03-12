Президент Румынии заявил о намерении баллотироваться на пост генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что намерен баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО, сообщает РИА Новости.
По его словам, он принял такое решение на базе опыта, который он получил за два президентских срока.
«Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью... на базе... глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион«, - указал политик.
Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу следует уйти в отставку из-за его заявлений о разрешении ВСУ использовать истребители F-16 для ударов по России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru