Алексей Исаков назначен послом России в Уругвае
Президент Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом России в Уругвае. Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом... в Восточной Республике Уругвай», - говорится в документе.
Также дипломат стал наблюдателем РФ при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции.
Отдельным указом Путин освободил от этих должностей Андрея Будаева. Дипломат возглавлял российское диппредставительство в Уругвае с 2020 года.
Ранее Владимир Путин назначил Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru