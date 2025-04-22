Алексей Исаков назначен послом России в Уругвае

Президент Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом России в Уругвае. Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом... в Восточной Республике Уругвай», - говорится в документе.

Также дипломат стал наблюдателем РФ при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции.

Отдельным указом Путин освободил от этих должностей Андрея Будаева. Дипломат возглавлял российское диппредставительство в Уругвае с 2020 года.

Ранее Владимир Путин назначил Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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