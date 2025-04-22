Две фуры и легковой автомобиль столкнулись и загорелись в Тверской области
Две фуры и один легковой автомобиль столкнулись на трассе М-11 в Тверской области, в результате началось сильное возгорание, сообщили в МЧС.
Уточняется, что авария произошла на 194 километре САД М-11 в сторону столицы в Калининском районе. Движение по трассе в сторону Москвы полностью перекрыто — организован объезд на 208-м километре автодороги М-10.
По предварительным данным, пострадали два человека.
Ранее грузовик врезался в четыре автомобиля, остановившихся на запрещающий сигнал светофора, в Татарстане, погибли четыре человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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