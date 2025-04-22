Две фуры и легковой автомобиль столкнулись и загорелись в Тверской области

Две фуры и один легковой автомобиль столкнулись на трассе М-11 в Тверской области, в результате началось сильное возгорание, сообщили в МЧС.

Уточняется, что авария произошла на 194 километре САД М-11 в сторону столицы в Калининском районе. Движение по трассе в сторону Москвы полностью перекрыто — организован объезд на 208-м километре автодороги М-10.

По предварительным данным, пострадали два человека.

В Подмосковье трое детей пострадали в ДТП с автобусом

Ранее грузовик врезался в четыре автомобиля, остановившихся на запрещающий сигнал светофора, в Татарстане, погибли четыре человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры