Тутберидзе обратилась в суд в Москве из-за залива жилья
Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась в суд с иском к ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов после залива жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«Судья Таганского районного суда... Шаренкова М.Н., рассмотрев исковое заявление Тутберидзе Этери Гогиевны к ГБУ "ЭВАЖД" о возмещении ущерба от залива, установил: заявление соответствует требованиям», - отмечает агентство.
Инстанция не увидела оснований для отказа в принятии иска, его возврата или оставления без движения. По данным суда, в рамках заявления была проведена экспертиза.
Заседание по делу запланировано на 20 мая.
Ранее Этери Тутберидзе выпустила коллекцию ювелирных украшений под названием Infiniti, пишет RT.
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