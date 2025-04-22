Тутберидзе обратилась в суд в Москве из-за залива жилья

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась в суд с иском к ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов после залива жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Судья Таганского районного суда... Шаренкова М.Н., рассмотрев исковое заявление Тутберидзе Этери Гогиевны к ГБУ "ЭВАЖД" о возмещении ущерба от залива, установил: заявление соответствует требованиям», - отмечает агентство.

Инстанция не увидела оснований для отказа в принятии иска, его возврата или оставления без движения. По данным суда, в рамках заявления была проведена экспертиза.

Заседание по делу запланировано на 20 мая.

Ранее Этери Тутберидзе выпустила коллекцию ювелирных украшений под названием Infiniti, пишет RT.

