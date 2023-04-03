Президент Румынии высказался за усиление присутствия НАТО в Черном море

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в регионе Черного моря. Об этом он сообщил на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Он отметил, что Черное море сейчас как никогда имеет стратегическое значение, усиление НАТО в регионе необходимо для укрепления безопасности евроатлантического пространства.