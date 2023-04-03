Президент Румынии высказался за усиление присутствия НАТО в Черном море

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в регионе Черного моря. Об этом он сообщил на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Он отметил, что Черное море сейчас как никогда имеет стратегическое значение, усиление НАТО в регионе необходимо для укрепления безопасности евроатлантического пространства.

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Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску призвал страны «Бухарестской девятки» (B9) поддержать безопасность Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе румынского внешнеполитического ведомства. Так, он призвал союзников продолжать поддерживать Молдавию в контексте «гибридных угроз, направленных на дестабилизацию республики и установление преград на ее европейском пути». В состав B9 входят также Польша, Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Словакия и Чехия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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