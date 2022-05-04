Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона Stryker

Президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил парламент страны об одобрении ввода в государство отряда истребителей-бомбардировщиков F-35 и американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО по обороне. Об этом сообщает портал Stiri pe surse.

Отмечается, что это будет сделано для обеспечения усиления возможностей ПВО альянса.

По данным источника, Румыния решила принять меры по укреплению своей оборонной способности, так как эскалация напряженности на Украине и в Черноморском регионе оказывают влияние на международную безопасность.