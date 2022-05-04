Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона Stryker

Президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил парламент страны об одобрении ввода в государство отряда истребителей-бомбардировщиков F-35 и американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО по обороне. Об этом сообщает портал Stiri pe surse.

Отмечается, что это будет сделано для обеспечения усиления возможностей ПВО альянса.

По данным источника, Румыния решила принять меры по укреплению своей оборонной способности, так как эскалация напряженности на Украине и в Черноморском регионе оказывают влияние на международную безопасность.

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По словам Йоханниса, после того, как в НАТО была проанализирована ситуация с безопасностью в регионе, по предложению премьер-министра и после консультации с Высшим советом национальной обороны, было принято решение о дислокации в Черном море. Он добавил, что там осуществляются задачи по повышению бдительности в составе корабельного компонента (eVA) корабельной группировки постоянной боевой группы НАТО.

Сообщается, что воздушное наблюдение будет осуществляться самолетами Германии, Италии и США. Также Румыния собирается осуществить на своей территории дислокацию части сил, принадлежащих США, в том числе на 57-й авиабазе Михаил Когэлничану.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Субботин
ТЕГИ:ВоенныеПолитикаНАТОПрезидентРумыния
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