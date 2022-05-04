Шойгу: Транспорт с вооружением НАТО для Украины будет уничтожаться

По его словам, Россия имеет полное право уничтожать любые транспортные объекты НАТО, которые доставляют на Украину материальные средства, идущие на нужды ВСУ.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что скоро страны перестанут поставлять Украине тяжелое вооружение, потому что оно не успевает дойти и уничтожается российской стороной сразу, как только пересекает границу.

