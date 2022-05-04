Шойгу: Транспорт с вооружением НАТО для Украины будет уничтожаться

Транспорт, который доставляет из стран Североатлантического альянса оружие для ВСУ, является законными целями для войск России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании.

ВС РФ уничтожили шесть подстанций для поставок украинским силовикам западного вооружения

По его словам, Россия имеет полное право уничтожать любые транспортные объекты НАТО, которые доставляют на Украину материальные средства, идущие на нужды ВСУ.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что скоро страны перестанут поставлять Украине тяжелое вооружение, потому что оно не успевает дойти и уничтожается российской стороной сразу, как только пересекает границу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОСергей ШойгуРоссия
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