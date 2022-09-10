Более миллиона человек проголосовали дистанционно в первый день выборов в Москве по состоянию на 20:00. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«На сегодня, цифра на 20:00 - дистанционно проголосовало 1 млн 6 тыс. 499 москвичей. Цифра от года к году растет. При этом традиционно на избирательных участках в абсолютном выражении на 20:00 проголосовало 195 тыс. 824 избирателя», - сказал Реут.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.

