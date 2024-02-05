Президент Польши отказался от своих слов о принадлежности Крыма

По словам Дуды, от отнесся к интервью, в котором затронул тему Крыма, как к «спокойному и непринужденному разговору», а не серьезной беседе. Политик добавил, что Варшава выступает за возвращение полуострова в состав Украины.

Ранее Дуда ранее заявил, что Крым находился в составе России большую часть времени.

Позицию президента поддержал вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак. По его словам, Варшава не обязана доказывать, что полуостров больше украинский, чем российский, передает «Радиоточка НСН».

