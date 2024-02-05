Президент Польши отказался от своих слов о принадлежности Крыма
Президент Польши Анджей Дуда объяснил свои слова об исторической принадлежности Крыма России «расслабленной обстановкой». Заявление главы государства приводит газета Do Rzeczy.
По словам Дуды, от отнесся к интервью, в котором затронул тему Крыма, как к «спокойному и непринужденному разговору», а не серьезной беседе. Политик добавил, что Варшава выступает за возвращение полуострова в состав Украины.
Ранее Дуда ранее заявил, что Крым находился в составе России большую часть времени.
Позицию президента поддержал вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак. По его словам, Варшава не обязана доказывать, что полуостров больше украинский, чем российский, передает «Радиоточка НСН».
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