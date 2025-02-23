Президент Польши Дуда прождал Трампа целый час ради встречи, которая длилась 10 минут

По данным издания, несмотря на планы провести часовую встречу, президенты США и Польши смогли пообщаться лишь короткое время — около 11 минут.

Встреча между Дудой и Трампом была запланирована на 13:30 в Вашингтоне и должна была продлиться час. После этого Трамп намеревался выступить на заседании CPAC. Однако, хотя президент Польши прибыл вовремя, выезд Трампа из Белого дома задержался. В итоге их беседа началась лишь ближе к 14:30, когда у лидеров оставалось всего несколько минут для разговора.

Тем не менее, подчеркивается, что Анджей Дуда стал первым европейским лидером, который лично встретился с Дональдом Трампом во время его второго президентского срока.

При этом сам Дуда, комментируя длительность разговора, отметил, что ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил что хочет провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом до того, как тот встретится с президентом России Владимиром Путиным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

