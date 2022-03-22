Президент Польши: Акт Россия-НАТО о безопасности перестал существовать
Президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что Основополагающий акт Россия-НАТО уже никого не связывает.
«Надо громко сказать, что акт Россия-НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает», - цитирует Дуду РИА Новости.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России сейчас «нет отношений» с НАТО, а будут ли они - зависит от Альянса.
Он также предостерег союзников по Североатлантическому альянсу «от опрометчивых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации».
Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Согласно документу, Альянс обязуется не размещать на территории стран-новобранцев НАТО существенные боевые силы.
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