Президент Польши: Акт Россия-НАТО о безопасности перестал существовать

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России сейчас «нет отношений» с НАТО, а будут ли они - зависит от Альянса.

Он также предостерег союзников по Североатлантическому альянсу «от опрометчивых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации».

Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Согласно документу, Альянс обязуется не размещать на территории стран-новобранцев НАТО существенные боевые силы.

