Представитель ХАМАС сообщил о пленных с российским гражданством
Представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что среди заложников находятся десятки людей со вторым гражданством, сообщило агентство Reuters.
«Чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки (людей) с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы», - пишет агентство.
Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда пригрозил убивать заложников в ответ на продолжение атак Израиля по гражданским зданиям в секторе Газа.
Посольство России в понедельник заявило, что в Израиле в результате атаки ХАМАС погиб гражданин РФ. Консульский отдел диппредставительства выясняет все обстоятельства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru