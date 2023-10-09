Представитель ХАМАС сообщил о пленных с российским гражданством

Представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что среди заложников находятся десятки людей со вторым гражданством, сообщило агентство Reuters.

Четверо россиян официально числятся пропавшими без вести в Израиле

«Чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки (людей) с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы», - пишет агентство.

Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда пригрозил убивать заложников в ответ на продолжение атак Израиля по гражданским зданиям в секторе Газа.

Посольство России в понедельник заявило, что в Израиле в результате атаки ХАМАС погиб гражданин РФ. Консульский отдел диппредставительства выясняет все обстоятельства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
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