Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в платье и кроссовках

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян пришел на встречу к своему российскому коллеге Владимиру Путину в традиционном арабском платье и кроссовках.

Путин встретится с делегацией африканских лидеров в Петербурге

На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, что арабский политик одет в синее традиционное арабское платье, обут в черные кроссовки и белые носки. Владимир Путин одет в классический деловой костюм в сочетании с туфлями.

Главы двух стран проводят встречу тет-а-тет на полях Петербургского международного экономического форума.

Известно, что в начале встречи российский президент поблагодарил коллегу из ОАЭ за содействие в обмене удерживаемых россиян на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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