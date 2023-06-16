Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в платье и кроссовках

На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, что арабский политик одет в синее традиционное арабское платье, обут в черные кроссовки и белые носки. Владимир Путин одет в классический деловой костюм в сочетании с туфлями.

Главы двух стран проводят встречу тет-а-тет на полях Петербургского международного экономического форума.

Известно, что в начале встречи российский президент поблагодарил коллегу из ОАЭ за содействие в обмене удерживаемых россиян на Украине.

