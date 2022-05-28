Президент Никарагуа рассказал о «моменте шизофрении» США

США переживают «момент шизофрении», желая невозможного —подчинить Россию, Китай и весь мир. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе заседания Боливарианского альянса для народов нашей Америки-Торгового соглашения народов (ALBA-TCP).

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Как отметил политик, «для империализма нет преград», и в Вашингтоне думают, что пришел момент для установления в мире «гегемонии янки».

«Я бы сказал, что они переживают момент шизофрении, думая, что настал момент господства над всей планетой, и не понимают, что это уже невозможно», — цитирует Ортегу РИА Новости.

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