Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян призвал жителей Карабаха готовиться к длительной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Неразрешимые противоречия Карабаха

По словам Арутюняна, в противном случае возникнет проблема по решению «важнейшей задачи - права жить в собственной стране». Между тем, он добавил, что текущая задача оборонной армии Карабаха – принуждение Азербайджана к миру.

Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияАзербайджан
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