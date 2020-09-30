Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне

По словам Арутюняна, в противном случае возникнет проблема по решению «важнейшей задачи - права жить в собственной стране». Между тем, он добавил, что текущая задача оборонной армии Карабаха – принуждение Азербайджана к миру.

Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.





