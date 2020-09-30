Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян призвал жителей Карабаха готовиться к длительной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Арутюняна, в противном случае возникнет проблема по решению «важнейшей задачи - права жить в собственной стране». Между тем, он добавил, что текущая задача оборонной армии Карабаха – принуждение Азербайджана к миру.
Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
- Еще 24 пациента с COVID-19 скончались в Москве
- МЧС оценило ситуацию с пожарами в Воронежской области как тяжелую
- Украина пригрозила новыми боями в Донбассе
- Путин подписал указ о призыве в армию 128 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru