Президент Нагорного Карабаха отменил военные удары по Гяндже
Президент непризнанного Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян распорядился прекратить огонь по военным объектам в азербайджанском городе Гянджа. Об этом глава Нагорного Карабаха сообщил в Facebook.
«По моему распоряжению сегодня армия обороны нанесла несколько ракетных ударов по городу Гянджа. Сейчас я поручил прекратить стрельбу, чтобы избежать невинных жертв среди мирных жителей», — написал Арутюнян.
Однако он пообещал возобновить ракетные удары, если противник не сделает соответствующих выводов, сообщает РБК.
Ранее 4 октября стало известно о том, что при обстрелах Гянджи один человек погиб, четверо были ранены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru