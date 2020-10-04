Президент Нагорного Карабаха отменил военные удары по Гяндже

Президент непризнанного Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян распорядился прекратить огонь по военным объектам в азербайджанском городе Гянджа. Об этом глава Нагорного Карабаха сообщил в Facebook.

Города в огне. Война вышла за пределы Карабаха

«По моему распоряжению сегодня армия обороны нанесла несколько ракетных ударов по городу Гянджа. Сейчас я поручил прекратить стрельбу, чтобы избежать невинных жертв среди мирных жителей», — написал Арутюнян.

Однако он пообещал возобновить ракетные удары, если противник не сделает соответствующих выводов, сообщает РБК.

Ранее 4 октября стало известно о том, что при обстрелах Гянджи один человек погиб, четверо были ранены.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АрменияАзербайджанНагорный Карабах
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