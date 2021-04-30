Президент Молдавии Санду заявила о желании посетить Россию

Санду подчеркнула, что готова к визиту, несмотря на пандемию и "возможный политический кризис". Президент отметила, что в России живет и работает большое число граждан Молдавии. Кроме того, молдавский лидер напомнила, что Молдавию связывают с Россией многолетние торговые отношения.

По словам Санду, стране необходимо продление беспошлинного режима для молдавских товаров, поскольку соответствующий договор закончился 31 марта. Она отметила, что решение этого вопроса ведется "под дипломатическим каналам".

Санду также добавила, что обсуждает с послом России в Молдавии многие проблемы. Она также выразила РФ благодарность за предоставленную гуманитарную помощь.

