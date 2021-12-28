Президент Молдавии: Республика не планирует вступление в НАТО

По словам Санду, в конституции страны значится, что Молдавия нейтральная страна, документ не менялся. «Подобный инициатив сейчас нет», - добавила она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Молдавия ведет взаимодействие с НАТО, в 2017 году в стране открылось бюро по связям с альянсом.





