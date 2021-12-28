Президент Молдавии: Республика не планирует вступление в НАТО

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не планирует вступление республики в военный альянс НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение.

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По словам Санду, в конституции страны значится, что Молдавия нейтральная страна, документ не менялся. «Подобный инициатив сейчас нет», - добавила она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Молдавия ведет взаимодействие с НАТО, в 2017 году в стране открылось бюро по связям с альянсом.



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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:НАТОМолдавияМайя Санду
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