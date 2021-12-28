Президент Молдавии объяснила опасения по поводу обострения между Россией и Украиной
Эскалация между Россией, Украиной и Западом может затронуть Молдавию, и в регионе сложится трудная ситуация. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV.
«Ситуация очень серьезна, вовлечены ключевые силы и организации, которые пытаются найти мирный выход из ситуации. Надеюсь, что его получится найти, ситуация не ухудшится», — рассказала глава государства.
По словам Санду, молдавские власти тоже собирают информацию, анализируют и обсуждают ситуацию с партнерами.
«Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе», — подчеркнула президент.
Ранее Санду заявила, что Молдавия рассчитывает в будущем стать членом Евросоюза. По словам главы государства, все зависит от реализации реформ в стране, а также ситуации в регионе: как отметила Санду, для развития Молдавии нужны мир и покое, сообщает телеканал «360».
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