Президент Молдавии объяснила опасения по поводу обострения между Россией и Украиной

«Ситуация очень серьезна, вовлечены ключевые силы и организации, которые пытаются найти мирный выход из ситуации. Надеюсь, что его получится найти, ситуация не ухудшится», — рассказала глава государства.

По словам Санду, молдавские власти тоже собирают информацию, анализируют и обсуждают ситуацию с партнерами.

«Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе», — подчеркнула президент.

Ранее Санду заявила, что Молдавия рассчитывает в будущем стать членом Евросоюза. По словам главы государства, все зависит от реализации реформ в стране, а также ситуации в регионе: как отметила Санду, для развития Молдавии нужны мир и покое, сообщает телеканал «360».

