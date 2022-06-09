Президент Мексики: США уже 5 лет не могут предоставить $4 млрд Центральной Америке

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Соединенные Штаты пять лет не могут направить $4 млрд для развития стран Центральной Америки. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции, передает ТАСС.

Президент Мексики запретил продажу электронных сигарет и вейпов в стране

Он также заметил, что в то же время Украине американское правительство одобрило $40 млрд на оружие в самые кратчайшие сроки.

Ранее, в начале мая, Лопес Обрадор назвал необъяснимым бездействие США в вопросе финансирования улучшения благосостояния в странах Центральной Америки.

В марте мексиканский президент подчеркнул, что правительство США уделяют кризису на Украине гораздо больше внимания, чем миграционной проблеме в регионе.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
ТЕГИ:АмерикаМексика
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