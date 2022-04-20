Президент Мексики считает число убийств главной проблемой страны

Правительство Мексики озабочено проблемами в сфере безопасности страны, особое значение придается количеству убийств. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает ТАСС.

Мексика и Франция созывают Совбез ООН по Украине

По словам Обрадора, нынешнее правительство сумело снизить рост числа убийств в стране за последние 10 лет.

Отмечается, что в марте текущего года число убийств увеличилось. По данным государства Мексики, в прошлом месяце было зафиксировано 2 730 убийств, что на 16,5% больше февральского показателя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:УбийстваМексикаПреступность
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры