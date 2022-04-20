Президент Мексики считает число убийств главной проблемой страны
Правительство Мексики озабочено проблемами в сфере безопасности страны, особое значение придается количеству убийств. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает ТАСС.
По словам Обрадора, нынешнее правительство сумело снизить рост числа убийств в стране за последние 10 лет.
Отмечается, что в марте текущего года число убийств увеличилось. По данным государства Мексики, в прошлом месяце было зафиксировано 2 730 убийств, что на 16,5% больше февральского показателя.
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