Мексика и Франция созывают Совбез ООН по Украине
25 марта 202219:31
В Нью-Йорке в ходе заседания Совета Безопасности ООН в пятницу представители Мексики и Франции запросили проведения в следующий вторник отдельного заседания по гуманитарной ситуации на Украине, сообщают РИА Новости.
Предполагается, что в этот день будут заслушаны доклады Управления по координации гуманитарных вопросов и Всемирной продовольственной программы.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небедзя объяснил причины спецоперации на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru