Мексика и Франция созывают Совбез ООН по Украине

В Нью-Йорке в ходе заседания Совета Безопасности ООН в пятницу представители Мексики и Франции запросили проведения в следующий вторник отдельного заседания по гуманитарной ситуации на Украине, сообщают РИА Новости.

Предполагается, что в этот день будут заслушаны доклады Управления по координации гуманитарных вопросов и Всемирной продовольственной программы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небедзя объяснил причины спецоперации на Украине.

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ТЕГИ:ЗаседаниеУкраинаФранцияМексикаСовбез ООН
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