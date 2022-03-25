Мексика и Франция созывают Совбез ООН по Украине

В Нью-Йорке в ходе заседания Совета Безопасности ООН в пятницу представители Мексики и Франции запросили проведения в следующий вторник отдельного заседания по гуманитарной ситуации на Украине, сообщают РИА Новости.

Предполагается, что в этот день будут заслушаны доклады Управления по координации гуманитарных вопросов и Всемирной продовольственной программы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небедзя объяснил причины спецоперации на Украине.

