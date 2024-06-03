Президент Мексики: Клаудия Шейнбаум станет новой главой государства

«Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей республики», — написал политик в соцсети X.

Выборы президента, депутатов нижней палаты конгресса, сенаторов и региональных лидеров в Мексике состоялись 2 июня, напоминает Ura.ru. По данным Национального избирательного института INE, на президентских выборах после обработки 25% бюллетеней лидирует Шейнбаум, политик набрала 57,27% голосов. Впервые в истории Мексики страну возглавит женщина-президент.

