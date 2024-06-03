Президент Мексики: Клаудия Шейнбаум станет новой главой государства
Кандидат правящей партии Morena Клаудия Шейнбаум станет новым президентом Мексики. Об этом заявил действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей республики», — написал политик в соцсети X.
Выборы президента, депутатов нижней палаты конгресса, сенаторов и региональных лидеров в Мексике состоялись 2 июня, напоминает Ura.ru. По данным Национального избирательного института INE, на президентских выборах после обработки 25% бюллетеней лидирует Шейнбаум, политик набрала 57,27% голосов. Впервые в истории Мексики страну возглавит женщина-президент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru