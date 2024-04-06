Мексика приостановила дипотношения с Эквадором

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил министру иностранных дел Алисии Барсене объявить о приостановке отношений с Эквадором на фоне задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Об этом Обрадор написал на своей странице в соцсети Х.

Ранее эквадорская полиция взяла штурмом посольство Мексики в Кито и задержала Гласа, который был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht и укрывался в мексиканской дипмиссии. При штурме здания дипломаты получили травмы.

«Алисия Барсена... сообщила мне, что полиция Эквадора насильно вошла в наше посольство и задержала бывшего вице-президента этой страны, который был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся», — написал Обрадор.

Президент Мексики назвал произошедшее вопиющим нарушением международного права и суверенитета. Обрадор поручил главе МИД действовать в рамках закона и объявить о приостановке дипломатических отношений с Кито.

Позже Барсена написала в соцсети Х о «разрыве дипломатических отношений» с Эквадором. Министр указала на «вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».

