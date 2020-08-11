В центре Минска начались задержания
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали задерживать предполагаемых участников акции протеста у станции метро «Пушкинская» в центре Минска. Как передает «Свободная пресса», задержания проводят солдаты внутренних войск.
По сообщению Ura.ru, таким образом силовики пытаются пресечь попытки протестующих собраться в колонны.
Проезжающие автомобилисты гудками выражают возмущение их действиями. Власти стянули к центру Минска спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
Телеканал 360 сообщает, что сотрудники правоохранительных органов патрулируют улицы белорусской столицы, останавливают прохожих, проверяют у них документы.
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