В центре Минска начались задержания

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали задерживать предполагаемых участников акции протеста у станции метро «Пушкинская» в центре Минска. Как передает «Свободная пресса», задержания проводят солдаты внутренних войск.

По сообщению Ura.ru, таким образом силовики пытаются пресечь попытки протестующих собраться в колонны.

Проезжающие автомобилисты гудками выражают возмущение их действиями. Власти стянули к центру Минска спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

Телеканал 360 сообщает, что сотрудники правоохранительных органов патрулируют улицы белорусской столицы, останавливают прохожих, проверяют у них документы.

