Президент Литвы назвал ошибкой молодости вступление в КПСС
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал вступление в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) в 1988 году ошибкой молодости. Его слова передает агентство BNS.
Он отметил, что принял решение вступить в партию не сразу. Науседа рассказал, что после обучения к нему стали поступать предложения вступить в КПСС «ради больших возможностей карьеры ученого».
Литовский лидер отметил, что он пытался исправить свою ошибку работой на литовское государство.
Ранее литовские журналисты узнали о членстве Науседы в компартии Литвы, куда он вступил в 1988 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru