Президент Литвы назвал ошибкой молодости вступление в КПСС

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал вступление в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) в 1988 году ошибкой молодости. Его слова передает агентство BNS.

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Он отметил, что принял решение вступить в партию не сразу. Науседа рассказал, что после обучения к нему стали поступать предложения вступить в КПСС «ради больших возможностей карьеры ученого».

Литовский лидер отметил, что он пытался исправить свою ошибку работой на литовское государство.

Ранее литовские журналисты узнали о членстве Науседы в компартии Литвы, куда он вступил в 1988 года, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Витвицкий
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