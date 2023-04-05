Президент Литвы назвал ошибкой молодости вступление в КПСС

Он отметил, что принял решение вступить в партию не сразу. Науседа рассказал, что после обучения к нему стали поступать предложения вступить в КПСС «ради больших возможностей карьеры ученого».

Литовский лидер отметил, что он пытался исправить свою ошибку работой на литовское государство.

Ранее литовские журналисты узнали о членстве Науседы в компартии Литвы, куда он вступил в 1988 года, сообщает «Радиоточка НСН».

