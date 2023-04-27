Пентагон анонсировал переговоры по ускоренным поставкам оружия Киеву

В Пентагоне отметили, что встречи пройдут в Брюсселе. Представители оборонного ведомства США намерены обсудить вопросы помощи Киеву с 40 союзниками по НАТО и Евросоюзу.

В минобороны Украины 27 апреля сообщили, что у Киева заканчиваются ракеты для систем ПВО.

Украина имеет в своем распоряжении почти все необходимое для начала наступления, заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи . По его словам, Киев получил 98% обещанной техники, передает «Радиоточка НСН».

