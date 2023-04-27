Пентагон анонсировал переговоры по ускоренным поставкам оружия Киеву
В оборонном ведомстве США сообщили о переговорах по вопросу ускоренных поставок вооружений Украине, передают СМИ.
В Пентагоне отметили, что встречи пройдут в Брюсселе. Представители оборонного ведомства США намерены обсудить вопросы помощи Киеву с 40 союзниками по НАТО и Евросоюзу.
В минобороны Украины 27 апреля сообщили, что у Киева заканчиваются ракеты для систем ПВО.
Украина имеет в своем распоряжении почти все необходимое для начала наступления, заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи . По его словам, Киев получил 98% обещанной техники, передает «Радиоточка НСН».
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