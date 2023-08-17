Президент Латвии созвал Совбез из-за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
Совет национальной безопасности Латвии собрался для обсуждения ситуации на восточной границе республики и нахождения частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии. Об этом заявил латвийский президент Эдгарс Ринкевичс.
Глава республики созвал заседание совета в четверг.
«На повестке дня политика наказаний в условиях гибридной войны, ситуация на восточной границе и нахождение группы "Вагнер" в Белоруссии», — написал президент в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее госпогранслужба Латвии объявила о мобилизации сил для усиления границы с Белоруссией и запросила поддержку армии и полиции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru