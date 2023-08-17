Президент Латвии созвал Совбез из-за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Совет национальной безопасности Латвии собрался для обсуждения ситуации на восточной границе республики и нахождения частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии. Об этом заявил латвийский президент Эдгарс Ринкевичс.

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Глава республики созвал заседание совета в четверг.

«На повестке дня политика наказаний в условиях гибридной войны, ситуация на восточной границе и нахождение группы "Вагнер" в Белоруссии», — написал президент в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее госпогранслужба Латвии объявила о мобилизации сил для усиления границы с Белоруссией и запросила поддержку армии и полиции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Максименко
ТЕГИ:БелоруссияЧВК "Вагнер"Латвия

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