Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС в Казани
Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля пригласили на саммит БРИКС в Казани, сообщил кубинский посол в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.
Об этом кубинский посол рассказал журналистам на полях четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ). При этом он подчеркнул, что президент Кубы пока не принял решение о визите.
На вопрос, примет ли участие в саммите глава кубинского МИД, посол отметил, что «какая-то делегация обязательно будет». Пенья также заявил, что Куба поддерживает данное мероприятие и то, что в его рамках делает Россия.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин и президент Бразилии Луису Инасиу Лула да Силва обсудили по телефону саммит БРИКС и украинский кризис, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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