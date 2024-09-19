Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС в Казани

Об этом кубинский посол рассказал журналистам на полях четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ). При этом он подчеркнул, что президент Кубы пока не принял решение о визите.

На вопрос, примет ли участие в саммите глава кубинского МИД, посол отметил, что «какая-то делегация обязательно будет». Пенья также заявил, что Куба поддерживает данное мероприятие и то, что в его рамках делает Россия.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин и президент Бразилии Луису Инасиу Лула да Силва обсудили по телефону саммит БРИКС и украинский кризис, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



