Президент Колумбии обвинил США в разрушении мировой экономики
19 октября 202223:59
Президент Колумбии Густаво Петро считает, что США разрушают мировую экономику. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил Петро, США разрушают экономику других стран для защиты собственной. Он спрогнозировал приближение экономического кризиса.
По словам президента, экономика Латинской Америки «разграблена», все валюты падают.
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19 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru