Президент Колумбии обвинил США в разрушении мировой экономики

Президент Колумбии Густаво Петро считает, что США разрушают мировую экономику. Об этом сообщает РИА Новости.

Колумбия временно примет беженцев из Афганистана

Как заявил Петро, США разрушают экономику других стран для защиты собственной. Он спрогнозировал приближение экономического кризиса.

По словам президента, экономика Латинской Америки «разграблена», все валюты падают.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КолумбияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры