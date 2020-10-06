Президент Киргизии заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал, что готов вести переговоры с оппозицией. Об этом сообщает киргизская служба BBC.

«У меня большая роль, как у легитимного президента. Я должен объединить их и должен быть готов провести с каждым из них переговоры», - заявил Жээнбеков.

Кроме того, он считает попыткой узурпации власти действия оппозиции, организовавшей акции протеста после объявления результатов парламентских выборов.