Президент Киргизии заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал, что готов вести переговоры с оппозицией. Об этом сообщает киргизская служба BBC.

«У меня большая роль, как у легитимного президента. Я должен объединить их и должен быть готов провести с каждым из них переговоры», - заявил Жээнбеков.

Кроме того, он считает попыткой узурпации власти действия оппозиции, организовавшей акции протеста после объявления результатов парламентских выборов.

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Между тем, ранее во вторник, 6 октября, стало известно, что премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Об этом заявил новый спикер киргизского парламента Мыктыбек Абдылдаев. Об этом пишет РИА Новости. В свою очередь, «Интерфакс» отмечает, что парламент Киргизии проголосовал за назначение Садыра Жапарова новым премьер-министром республики.

Евросоюз призывает политические силы в Киргизии к мирному урегулированию разногласий. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, пишет ТАСС. Кроме того, Евросоюз ожидает проведения новых прозрачных выборов в стране.

Ранее во вторник, 6 октября, Центризбирком Киргизии - после начала акций протеста - признал итоги прошедших парламентских выборов недействительными. Об этом заявила член комиссии Гульнара Джурабаева.

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ФОТО: kremlin.ru
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