Авиабазу РФ в Киргизии перевели на усиленный режим

Российская авиабаза Кант в Киргизии переведена на режим усиления противодействия терроризму. Эти меры предприняты в связи с обстановкой в республике. Об этом заявили в пресс-службе Центрального военного округа, пишет ТАСС.

«На территории российской 999-й авиационной базы Кант введен режим усиления противодействия терроризму. Все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности проводятся в полном объеме», - отмечается в сообщении.

К слову, Евросоюз призывает политические силы в Киргизии к мирному урегулированию разногласий. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. Кроме того, Евросоюз ожидает проведения новых прозрачных выборов в стране.

В Госдуме назвали причины протестов в Киргизии

Ранее во вторник, 6 октября, Центризбирком Киргизии признал итоги прошедших парламентских выборов недействительными.

А накануне в Бишкеке сторонники партий, не прошедших в парламент республики, потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Попытки разгона митинга обернулись столкновениями недовольных с силовиками, после чего часть протестующих разгромила здание парламента и администрации президента Киргизии, а другая группа освободила экс-президента Алмазбека Атамбаева и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

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