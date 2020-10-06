Авиабазу РФ в Киргизии перевели на усиленный режим

Российская авиабаза Кант в Киргизии переведена на режим усиления противодействия терроризму. Эти меры предприняты в связи с обстановкой в республике. Об этом заявили в пресс-службе Центрального военного округа, пишет ТАСС.

«На территории российской 999-й авиационной базы Кант введен режим усиления противодействия терроризму. Все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности проводятся в полном объеме», - отмечается в сообщении.

К слову, Евросоюз призывает политические силы в Киргизии к мирному урегулированию разногласий. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. Кроме того, Евросоюз ожидает проведения новых прозрачных выборов в стране.