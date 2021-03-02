Президент Киргизии посетил Казахстан с официальным визитом
2 марта 202108:56
Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом пишет RT со ссылкой на МИД Казахстана.
Выборы президента Киргизии прошли 10 января. На следующий день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Жапарова с победой и пригласил посетить страну с официальным визитом.
Первый заграничный визит на посту президента Киргизии Жапаров совершил в Россию с 24 по 25 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- Президент Киргизии посетил Казахстан с официальным визитом
- Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордную цену
- Пентагон обозначил условия финансирования Украины
- Матвиенко исключила возможность отказа от доллара в России
- «Ромир»: у россиян появилось рекордное количество денег
1 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru