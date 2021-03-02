Президент Киргизии посетил Казахстан с официальным визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом пишет RT со ссылкой на МИД Казахстана.

Выборы президента Киргизии прошли 10 января. На следующий день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Жапарова с победой и пригласил посетить страну с официальным визитом.