Президент Киргизии посетил Казахстан с официальным визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом пишет RT со ссылкой на МИД Казахстана.

Выборы президента Киргизии прошли 10 января. На следующий день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Жапарова с победой и пригласил посетить страну с официальным визитом.

Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии

Первый заграничный визит на посту президента Киргизии Жапаров совершил в Россию с 24 по 25 февраля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанКиргизия
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