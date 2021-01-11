Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии
Президент России Владимир Путин направил поздравление Садыру Жапарову с победой на выборах главы государства в Киргизии. Телеграмма российского лидера появилась на официальном на сайте Кремля.
Путин пожелал коллеге крепкого здоровья и благополучия, а также выразил надежду, что Жапаров на своём посту будет способствовать наращиванию российско-киргизских связей по всем направлениям, отмечает RT.
По оценке президента РФ, такая перспектива соответствует коренным интересам двух стран, а также будет способствовать упрочению стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru