Президент Киргизии подарил Путину меч
Президент Киргизии Садыр Жапаров во время своего официального визита в Москву подарил своему коллеге Владимиру Путину меч. Об этом он сообщил «Российской газете».
По словам Жапарова, этот меч был сделан «очень хорошими мастерами в Кыргызстане».
Новый президент Киргизии Садыр Жапаров находился в России с первой рабочей поездкой в статусе президента 24-25 февраля. Он встретился с Путиным и другими первыми лицами государства.
По окончании переговоров с Путиным Жапаров заявил, что Киргизия и дальше планирует развивать стратегическое партнерство и союзнические отношения с Россией, передает РИА ФАН.
Жапаров победил на досрочных президентских выборах 10 января, набрав свыше 79% голосов избирателей.
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