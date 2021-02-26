Президент Киргизии подарил Путину меч

Президент Киргизии Садыр Жапаров во время своего официального визита в Москву подарил своему коллеге Владимиру Путину меч. Об этом он сообщил «Российской газете».

По словам Жапарова, этот меч был сделан «очень хорошими мастерами в Кыргызстане».

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров находился в России с первой рабочей поездкой в статусе президента 24-25 февраля. Он встретился с Путиным и другими первыми лицами государства.