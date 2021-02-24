Путин пообещал продолжать поддерживать Киргизию

Россия продолжит оказывать поддержку Киргизии, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В среду Жапаров прибыл в Россию со своим первым официальным визитом в качестве президента. Лидеры двух стран обсудили перспективы развития сотрудничества государств в различных сферах и вопросы взаимодействия в рамках объединений на евразийском пространстве.

«Между нашими странами выстроились не просто теплые и тесные отношения. Это отношения союзнические, отношения привилегированные. И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что власти страны «сделают все, что возможно» и продолжат поддерживать Киргизию.

Садыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии в конце января. По его мнению, Россия — главный союзник и стратегический партнер государства, отмечает «Свободная пресса».

