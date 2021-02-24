Путин пообещал продолжать поддерживать Киргизию
Россия продолжит оказывать поддержку Киргизии, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В среду Жапаров прибыл в Россию со своим первым официальным визитом в качестве президента. Лидеры двух стран обсудили перспективы развития сотрудничества государств в различных сферах и вопросы взаимодействия в рамках объединений на евразийском пространстве.
«Между нашими странами выстроились не просто теплые и тесные отношения. Это отношения союзнические, отношения привилегированные. И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны», — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что власти страны «сделают все, что возможно» и продолжат поддерживать Киргизию.
Садыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии в конце января. По его мнению, Россия — главный союзник и стратегический партнер государства, отмечает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в СНГ
- «Своими ушами слышал!» Познер поддержал понижение Amnesty International статуса Навального
- Кейт Уинслет рассказала о травле за лишний вес
- Путин пообещал продолжать поддерживать Киргизию
- Великобритания отказалась бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за уйгуров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru