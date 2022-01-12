Президент Казахстана впервые с начала протестов прибыл в Алма-Ату
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату, где проходило заседание оперативного штаба. Об этом сообщают местные СМИ.
Информацию подтвердил пресс-секретарь президента Берик Уали. По его словам, Токаев поучаствовал в заседании оперштаба, а также провел встречу с членами семей погибших в ходе протестов силовиков.
«Прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, [президент] выразил соболезнования и вручил награды», - цитирует пресс-секретаря Токаева агентство Tengrinews.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что последние события в Казахстане приведут к оттоку капитала из страны.
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