В Казахстане допустили отказ от поставок электроэнергии из России

В ходе пресс-конференции он указал, что такое решение может быть принято, если Казахстан реализует все планы по вводу собственных энергообъектов.

«Если в конце этого года - начале следующего все плановые наши объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем закупать у России», - отметил замминистра.

Ранее Есимханов заявил, что Казахстан не планирует выход из ОПЕК+ и продолжает работу в рамках организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

