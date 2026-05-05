В Казахстане допустили отказ от поставок электроэнергии из России
Казахстан может отказаться от поставок электроэнергии из России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы Минэнерго республики Сунгат Есимханов.
В ходе пресс-конференции он указал, что такое решение может быть принято, если Казахстан реализует все планы по вводу собственных энергообъектов.
«Если в конце этого года - начале следующего все плановые наши объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем закупать у России», - отметил замминистра.
Ранее Есимханов заявил, что Казахстан не планирует выход из ОПЕК+ и продолжает работу в рамках организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
