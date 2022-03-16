Президент Казахстана предложил изменить форму правления в республике

«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», — цитирует главу государства РИА Новости.

По словам Токаева, это обеспечит оптимальный баланс властных институтов и поспособствует устойчивому развитию Казахстана.

Также лидер республики предложил законодательно запретить президенту при исполнении своих полномочий быть членом какой-либо партии. Токаев подчеркнул, что запрет повысит политическую конкуренцию и обеспечит всем партиям равные условия для развития.

Кроме того, президент предложил пересмотреть порядок формирования верхней палаты парламента — Сената, отмечает РЕН ТВ.

