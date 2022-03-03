Президент Казахстана сменил генпрокурора

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил генпрокурора страны. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Отмечается, что на посту Гизата Нурдаулетова сменит Берик Асылов.

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С марта 2019 года по настоящее время Асылов являлся первым заместителем генпрокурора страны.

Ранее президент Казахстана Токаев сменил министра внутренних дел и назначил на должность Марата Ахметжанова, работающего до этого председателем Антикоррупционной службы.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаПравительствоГенпрокурорПрезидентКазахстан
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