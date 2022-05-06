Президент Казахстана объявил выговор послу в Египте из-за неэтичных высказываний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу республики в Египте Кайрату Лама Шарифу за нарушение этического кодекса государственных служащих. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

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Отмечается, что посол Казахстана нарушил требования пункта 9 Этического кодекса, который не разрешает госслужащим выражать мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям политики страны, раскрывает не разрешенную к обнародованию служебную информацию, содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц и других госслужащих.

Ранее стало известно, что Шариф в соцсетях предложил избавиться от спорных названий Казахстана времен Российской империи и СССР, переименовать страну в Казахское Государство, а столице вернуть прежнее название Астана, напоминает РИА ФАН. Позже дипломат удалил запись.

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ФОТО: РИА Новости
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